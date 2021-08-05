СМИ: наблюдатели от ОБСЕ не приедут в Россию на выборы в Госдуму

Наблюдатели от ОБСЕ не будут работать в России на выборах депутатов Госдумы.

Причиной стало то, что принимающая сторона отказалась согласовать предложенное организацией число наблюдателей и попросила сократить его на порядок.

По словам российских властей, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, что не устроило ОБСЕ. В ЦИК РФ удивились запросу на 500 наблюдателей, так как ни для каких других стран это количество не превышало 50.

Как считает эксперт, повлиять на мнение ОБСЕ могло общее ухудшение отношений России с международными организациями, пишет "Коммерсант".

Ранее президент европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов сообщил, что сегодня подсчетом голосов на выборах занимаются коррумпированные чиновники.