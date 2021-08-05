05 Августа 2021
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Наука и техника В России
(2004) |

NASA: МКС не пострадала в результате инцидента с "Наукой"

Международная космическая станция не пострадала в результате инцидента с российским модулем "Наука", у которого произошло незапланированное включение двигателей при стыковке.

По данным американского ведомства, продолжающийся анализ демонстрирует, что "станция находится в хорошем состоянии, а ее системы работают штатно", сообщает ТАСС.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, МКС не получила повреждений, а каждый такой цикл напряжений "учитывается в ресурсе", сообщил он телеканалу "Россия-24".

Как сообщалось, нештатное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля "Наука", пристыковавшегося к Международной космической станции (МСК) несколько дней назад, было вызвано срабатыванием сис темы безопасности, посчитавшей, что модуль находится в свободном полете.

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Теги: НАСА, МКС, космос



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