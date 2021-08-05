05 Августа 2021
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Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

РФПИ: "Спутник Лайт" безопасен в сочетании с другими вакцинами

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" российского производства демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna.

Как сообщили Накануне.RU в РФПИ, таковы результаты исследования в Аргентине, партнером которого и стал Фонд прямых инвестиций. Данные получены по результатам слепого рандомизированного исследования для оценки иммуногенности и безопасности применения российского препарата.

Отмечается, что "Спутник Лайт" безопасен - отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования.

Ранее начались клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков от 12 до 17 лет. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Исследование будет длиться год. 

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Теги: РФПИ, Спутник V, вакцина



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