ВОЗ: в России наблюдается медленное снижение заболеваемости коронавирусом

В Настоящее время в России наблюдается медленное снижение заболеваемости коронавирусом, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, в стране также можно отметить некоторую стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19. При этом эксперт отметила, что ситуация меняется от региона к региону, передает телеканал "Россия-1".

Ранее в ВОЗ призвал к мораторию на ревакцинацию от COVID-19 до конца сентября.