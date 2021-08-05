05 Августа 2021
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Политика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Росстат: в России зафиксирована продовольственная дефляция

С 27 июля по 2 августа в России зафиксирована дефляция.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, ее размер составил 0,06%. Неделей ранее инфляция составила 0%. С начала года цены на потребительские товары увеличились на 4,53%.

За неделю подорожали печенье (+0,6%), молоко и соль (по +0,4%). Плодоовощная продукция снизилась в цене на 3,1%.

Как сообщалось, в России снижается стоимость так называемого "борщевого набора". Наиболее заметное снижение цен наблюдается на фермерских рынках и ярмарках выходного дня. Также снижаются цены у производителей и торговых сетей.

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Теги: Росстат., инфляция



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