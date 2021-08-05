05 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
Совбез ООН (2016) | Фото:rbc.ua

Запад призвал Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

Семь западных, среди которых США, Великобритания и Франция, потребовали от Москвы отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Соответствующее заявление распространил Совет безопасности ООН, приурочив его к годовщине событий 2008 года, когда российские власти признали республики независимыми, чтобы отразить вооруженные действия Грузии против них.

Страны осудили РФ за незаконное военное присутствие в Южной Осетии и Абхазии3, сообщает "Sputnik Южная Осетия".

Напомним, в августе 2008 г. после вооруженного конфликта Южная Осетия объявила о независимости. РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Также независимость этих двух государств признают в Никарагуа, Венесуэле, Науру и Сирии.

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Теги: Южная Осетия, Абхазия, СБ ООН



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Ранее 07.07.2019 13:25 Мск Россию призвали отказаться от признания независимости Абхазии и Северной Осетии


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