05 Августа 2021
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Экономика В России
месторождение имени Виноградова, качалка, добыча (2016) | Фото: ugrapro.ru

Reuters: НДПИ на нефть в России вырос на 4,7%

В июле текущего года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти вырос в России по сравнению с июнем на 4,7%.

Как сообщает Reuters, это связано с увеличением мировых котировок, а также экспортной пошлины и курса рубля к доллару. По итогам июля нефтяной НДПИ составил 20 тыс. 010 руб. за тонну (без учета льгот). За этот месяц до 25 августа в бюджет РФ должны поступить выплаты в размере 580 млрд руб.

Ранее Минвостокразвития разработало проект закона о предоставлении вычета из НДПИ для новых горнорудных проектов на Дальнем Востоке.

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Теги: нефть, НДПИ



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