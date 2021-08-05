05 Августа 2021
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Наука и техника В России
Спутник V, экспорт (2021) | Фото: EPA

РФПИ планирует устроить задержки поставок второго компонента "Спутник V"

Задержки поставок второго компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства за рубеж будут ликвидированы в августе.

Как говорится на официальном сайте препарата, в сентябре выпуск вакцины удвоится благодаря партнерству с "такими ведущими зарубежными производителями, как Serum Institute, который является крупнейшим производителем вакцин в мире".

По данным РФПИ, мировой спрос на вакцину "Спутник V" продолжает расти, и ни одна страна не отказалась от поставок препарата.

Ранее Еврокомиссия пояснила позицию по поводу COVID-сертификатов граждан республики Сан-Марино, в которой прививают от коронавируса – среди прочих – и российской вакциной "Спутник V".

По мнению ЕК, признание Евросоюзом "ковид-паспортов" третьих стран (к которым относится и карликовое Сан-Марино) не означает признания вакцин.

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Теги: РФПИ, Спутник V, вакцина



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