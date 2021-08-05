05 Августа 2021
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Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

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Павел Грудинин (2018) | Фото: Накануне.RU

Мосгордума попросила ЦИК зарегистрировать Грудинина на выборы в Госдуму

Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили в Центризбирком России письмо с просьбой зарегистрировать директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина в качестве кандидата на выборах в Госдуму.

В заявлении фракции отмечается о "произволе и самоуправстве" на выборах в Госдуму РФ. "Только избиратели могут решать, кто достоин быть их представителем в парламентах всех уровней", - говорится в письме, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Грудинина отстранили после жалобы в прокуратуру и ЦИК его бывшей жены, которая сообщила о якобы имеющемся у ее экс-супруга незакрытом счете в иностранном банке. На этом основании Центризбирком отстранил Грудинина от выборов в Госдуму. В КПРФ назвали это решение "политическими репрессиями" и объявили об акциях в поддержку Грудинина.

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Теги: Грудинин, Госдума, выборы, КПРФ



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