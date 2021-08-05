Белоруссия уволила Тимановскую из центра олимпийской подготовки

Белоруссией центр олимпийской подготовки уволил легкоатлетку Кристину Тимановскую.

Для дальнейшего прохождения службы ее откомандировали в МВД республики. Если спортсменка не явится в МВД до 12:00 5 августа, то ее уволят и из МВД, сообщает "Коммерсант".

Напомним, власти Белоруссии ранее решили вернуть Тимановскую с Олимпийских игр в Токио. Спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили, что Тимановская снимается с соревнований "по психологическим причинам", но девушка в соцсетях опровергала это, заявляя, что врач ее не осматривал.