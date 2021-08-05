Памятник архитектуры реставрируют в Новороссийске

В Новороссийске идут работы по реставрации памятника архитектуры конца XIX века, передает корреспондент Накануне.RU. Восстанавливают исторический облик объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный торговца мукой С.М. Обрадовича».

"Этот памятник архитектуры – украшение Новороссийска. Проводимые работы обеспечат его сохранность, неизменность первоначального облика, а также создадут условия для дальнейшей эксплуатации здания", – отметил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Собственно началу реставрационных работ предшествовал целый комплекс мероприятий, которые организовали и контролируют региональные власти Краснодарского края. Специалистами был утвержден предмет охраны, затем была разработана научно-проектная документация по сохранению, которая получила одобрение экспертного сообщества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, реставрационные работы выполняет лицензированная организация под контролем управления государственной охраны объектов культурного наследия. На данный момент уже выполнили комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий, отремонтировали кровля и реставрируют фасады здания. В ближайшее время специалисты отремонтируют внутренние помещения. Работы планируют завершить до конца года.

Справка. Дом доходный торговца мукой С.М. Обрадовича построили в 1869 году. С 1891 по 1917 год в нем располагалось Новороссийское отделение Азово-Донского коммерческого банка, в 1920-е годы – милиция. Сейчас здесь находится телерадиокомпания «Новая Россия».