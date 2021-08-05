"Синара Арт" впервые представит в Екатеринбурге персональную выставку "Райские сады Вячеслава Михайлова"

В Екатеринбурге впервые за долгое время вновь открывается выставка заслуженного художника России, члена Национальной ассоциации художников Италии "ITALART" Вячеслава Михайлова. Экспозицию "Райские сады Вячеслава Михайлова" представляет галерея "Синара Арт", которая открывает свои двери для ценителей творчества художника с 5 и по 29 августа включительно, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего в зале представлено 30 самых разнообразных по стилю картин художника, написанных с 2006 по 2020 г.

"Мы в один прекрасный момент поняли, что хотим отдать часть своей энергии городу, жителям и гостям и привезти работы художника, которого мы очень любим, которого любит мой папа и с котором лично знаком и чьи картины он покупал. Мы обратились к художнику, приехали к нему в мастерскую и он любезно согласился предоставить нам свои работы к юбилею нашей юридической компании", - рассказал директор по развитию группы компании "Левъ-Левъ-Аудит" Арсений Артюх, заверив, что позже все работы художника из "Синара Арт" будут возвращены обратно в мастерскую.

Арт-директор галереи "Синара Арт" Дарья Костина рассказала, что состав выставки был определен самим художником и демонстрирует пять серий картин, среди которых важнейшие для него: "Райские сады", представляющие одну из вечный историй в искусстве и "Евангелия" из шести работ, связанных со страстями Христовыми.

Самая ранняя из работ автора "Четвертая война", которая иллюстрирует слова Альберта Эйнштейна в письме президенту США Гарри Трумену от 1945 г.

"Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая - палками и камнями"

"Эйнштейн говорил о деградации. О том, что если человечество все время вступает в кровопролитные сражения и уничтожает само себя, оно деградирует. Здесь мы видим военную сцену, дерущихся людей, чьи фигуры трактованы в традиции сюжетов, связанных с битвами Богов и Титанов. Эта работа уникальная еще и тем, что художник будто впускает нас в свою мастерскую и раскрывает суть своего метода. Картина словно не закончена, а пластическая объемность появляется только в соседних частях", - рассказала Дарья Костина.

Помимо этого на выставке представлена серия работ, на которую Михайлова вдохновила Архангельская область - "Русский Север", отражающая культурный феномен северных земель европейской части России. Серия картин представлена в авангардном стиле и рассказывает о длинных северных ночах, ремеслах и архитектуре.

Лично оценить работы заслуженного художника России можно по стандартному входному билету "Синара Арт" - 250 руб., а для льготной категории граждан - 150 руб. В рамках выставки также запланированы еженедельные событийные программы. Помимо этого по вторникам, как предполагают организаторы - в 18.00, будут проводиться и экскурсии по цене входного билета. Для личных экскурсий необходимо заранее позвонить в галерею и согласовать время. Посещать экспозицию можно каждый день с 12.00 до 20.00 (касса работает до 19.30).

Последний раз работы Вячеслава Михайлова были представлены жителям и гостям Екатеринбурга в 2018 г. в Краеведческом музее, однако тогда горожане могли увидеть лишь камерную экспозицию из рисунков. Настолько же масштабная выставка из личной мастерской художника в уральской столице является первой за весь период XXI века.