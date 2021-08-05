Нижневартовск - "Город спортивных героев". Два олимпийских золота добыли для страны воспитанники спортивных школ столицы Самотлора.

Олимпиада в Токио при всей неоднозначности условий и требований, в которых она проходит, остается в центре внимания российских СМИ и болельщиков. И золотая олимпийская медаль по-прежнему остается общепризнанной вершиной достижений спортсменов всего мира. А уж сразу де золотые медали воспитанников спортшкол одного российского города - это безусловный триумф и предмет заслуженной гордости.

Нижневартовск радостно бурлит. Первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо на Олимпиаде в Токио завоевал вартовчанин Максим Храмцов. Победа без преувеличения историческая и для России, и для Югры и для Нижневартовска. Накануне в родном городе прошла пресс-конференция олимпийского чемпиона, его тренера Александра Лашпанова, директора спортшколы олимпийского резерва Нижневартовска Игоря Березина и Александра Федорука - заместителя директора департамента по соцполитике, начальника управления по физической культуре и спорту администрации Нижневартовска.

А буквально на следующий день еще не отошедший от радостных эмоций от победы Максима Храмцова спортивный Нижневартовск снова ликовал вместе со всеми российскими болельщиками - Альберт Батыргазиев, воспитанник школы бокса столицы Самотлора (тренер Руслан Куштанов) добыл звание олимпийского чемпиона XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Нижневартовских победителей- золотых олимпийских чемпионов поздравил лично президент страны Владимир Путин.

Альберт с 6 лет живет в Нижневартовске, он родился в Дагестане, по национальности - ногаец. Затем семья переехала в столицу Самотлора. Начинал тренироваться в восемь лет, сначала в кикбоксинге, а в 2016 году перешел в бокс. Он уже начал и профессиональную карьеру в боксе, поэтому мировые спортивные комментаторы сравнивают российского олимпийского чемпиона-вартовчанина Батыргазиева с украинцами братьями Кличко, отдавая пальму первенства россиянину.

Как только стало известно о победе Батыргазиева, исполняющий обязанности главы города Нижневартовска Дмитрий Кощенко поздравил Альберта. "Поздравляю Альберта Батыргазиева, его тренера Руслана Куштанова и всех нижневартовцев с олимпийским золотом! Смотрел все бои нашего земляка и выражаю искреннее восхищение его характером и волей к победе. Видел, как непросто было Альберту в ¼ и ½ финала, но ни на секунду не сомневался, что он справится. Отдельное спасибо нашему боксеру за финальный бой, где он ни на секунду не дал усомниться в своем превосходстве над очень сильным оппонентом из США. Олимпиада в Токио становится триумфальной для нижневартовских спортсменов! Ждем максимального результата от волейбольной сборной, где сражается наш Артем Вольвич, а также поболеем за борцов вольного стиля Заурбека Сидакова и Артура Найфонова! Уверен, наши парни сделают всё возможное, чтобы порадовать своих болельщиков!", - говорится в поздравительной телеграмме Дмитрия Кощенко.

Также тепло приветствовал Дмитрий Кощенко и весь Нижневартовск первого олимпийского чемпиона-2021 из Нижневартовска, первого россиянина, добывшего олимпийское золото в тхэквандо - Максима Храмцова. Радостные улыбки, приветственные транспаранты, море позитивных эмоций и зашкаливающая радость заслуженной победы у Максима уже состоялась, а у Альберта еще впереди.

Золото победы на Олимпиаде - это вершина для любого спортсмена. Но прежде всего это итог колоссальных усилий целой команды людей: спортсмена, его тренеров, врачей и организаторов спортивного процесса всех рангов.

«Если бы не было тех условий, которые созданы в городе Нижневартовске, округе, то не многое можно было бы реализовать. По экипировке – у нас все хорошо, по выездам – у нас все хорошо. Я работаю и получаю колоссальное удовольствие, потому что для меня - как для тренера – есть все. Поверьте, мне есть с чем сравнивать, так как я работал со спортсменами в других регионах», - отметил на прошедшей накануне пресс-конференции тренер олимпийского чемпиона Максима Храмцова Александр Лашпанов.

Он также подчеркнул, что в Югре вообще уделяется достойное внимание спортивному направлению и тепло благодарил администрацию Нижневартовска и Югры за созданные условия и внимание, готовность оперативно решать все вопросы. Тренер с радостью воспринял новость о том, что в округе решился вопрос со строительством в Нижневартовске Дворца единоборств.

«Этот объект уже стоит в соответствующей программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2022 году мы начинаем его проектирование и приступаем к строительству. Сумма, которая имеется в программе, составляет порядка 800 млн рублей. Сооружение будет находиться на пересечении улиц Спортивной и Пермской. На площади 5-7 тыс. кв. м будет размещено 12-16 залов для единоборств», - сообщил заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Александр Федорус.

То, что Дворец единоборств в Нижневартовске будет более, чем востребован, ясно уже сегодня. Олимпийский чемпион в тхэквандо, олимпийский чемпион по боксу - Максим и Альберт стали кумирами многих российских и, конечно, югорских мальчишек и девчонок.

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, тренер отдела развития спорта высших достижений МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» Александр Лашпанов заявил: "Я верю, что интерес теперь к тхэквандо будет колоссальный. И в Нижневартовске, и по всей стране. Я думаю, теперь многие родители будут отдавать ребенка в тхэквандо. Ведь для детей очень важно иметь ориентиры".

Поздравляя олимпийского чемпиона Максима Храмцова и его тренера Александра Лашпанова с победой в Токио, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов сказал: «Мы очень надеялись и верили в то, что Максим завоюет «золото»! К Олимпиаде он был очень хорошо подготовлен. Благодаря победам наших спортсменов Россию уже назвали новой Меккой (домом) тхэквондо, это не только очень приятно, но и ответственно".

Кстати, нижневартовский олимпиец Максим Храмцов сейчас является самым популярным тхэквондистом в мире по данным статистики о числе просмотров трансляций. Огромное количество зрителей планеты смотрели поединки по тхэквондо именно с участием Максима Храмцова. Россиянин, конечно, прежде всего заинтересовал болельщиков своей техникой, но нельзя не отметить и его удивительно искреннее человеческое обаяние. Олимпийский чемпион из Нижневартовска - просто симпатичный молодой человек с открытой, искренней улыбкой и какой-то доброй аурой силы и молодости.

На банальный, но обязательный вопрос о своих спортивных планах Максим ответил: "Подлечу руку, к тренировкам хочу приступить в течение трех недель - месяца. Отдохну и начну тренироваться". А, когда дотошные журналисты попытали его о более дальних перспективах, Храмцов сообщил - ближайшие два цикла будет работать в спорте, а потом "хотел бы заняться работой по развитию тхэквондо и в Нижневартовске и в Югре" и, конечно, в России.

В Югре наступает новый период развития тхэквондо. По словам директора департамента физической культуры и спорта ХМАО - Югры Сергея Артамонова, этот вид спорта является базовым в округе. Им занимаются около трех тысяч человек. В июне губернатор Югры Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве в сфере развития, популяризации тхэквондо в Ханты-Мансийском автономном округе с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым. А победа Максима Храмцова и Альберта Батыргазиева на Олимпиаде в Токио, безусловно, даст мощный импульс развития и популяризации спорта в Нижневартовске.

То, что нижневартовские городские власти готовы прикладывать усилия для будущих спортивных побед, уже проверено временем. И это не только работа по созданию максимально современной спортивной базы, привлечению тренерского состава, создания системы привлечения детей в спортивные школы и секции, но и формирование городских пространств, популяризирующих здоровый образ жизни, занятия спортом и достижения наивысших результатов. Таких, например, как сквер спортивной славы, созданный в 2020 году.

И, как отметил Дмитрий Кощенко, поздравляя земляков с олимпийским золотом, Нижневартовск следит за состязаниями в Токио и надеется на новые медали вартовчан.