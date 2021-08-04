В Тюменской области птицефабрику "Боровская" вновь поймали на загрязнении земель помётом

В Тюменской области птицефабрика "Боровская" вновь загрязнила земли птичьим помётом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Нарушения были выявлены в июне-июле 2021 г., когда специалисты ведомства провели плановый осмотр и внеплановую проверку в отношении земельного участка сельхозназначения птицефабрики, расположенного в Тюменском районе. Рейд Россельхознадзора был проведен из-за жалоб тюменцев на загрязненный помётом участок и сильный неприятный запах.

"Инспекторами Управления Россельхознадзора были отобраны пробы почв и направлены на лабораторные исследования, по результатам которых установлен факт бактериологического и химического загрязнения почвы", - говорится в сообщении.

Загрязненными оказались 15 тыс. "квадратов" земли из-за складирования куриного помёта с нарушением правил обращения с отходами производства. Мероприятия по защите земель не проводились, отсутствовала обваловка, гидроизоляция.

В отношении должностного и юридического лица было составлено четыре протокола по статьям - уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель а также невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.

Напомним, что птицефабрика "Боровская" неоднократно привлекалась к административной ответственности из-за нарушений, связанных с хранением помёта. В 2020 г. предприятие нанесло природе ущерб на сумму в 469 млн руб. Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 440 тыс. руб. Организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 31 июля 2019 г. Однако птицефабрика проигнорировала предписание и не стала проводить рекультивацию нарушенных земель. В отношении организации было возбуждено ещё одно административное дело по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Был наложен штраф в 100 тыс. руб. Птицефабрика попыталась оспорить это решение в Арбитражном суде Тюменской области и в Восьмом арбитражном апелляционном суде. Однако в судах решения оставили без изменений. Кроме того, за ненадлежащее хранение птичьего помёта предприятие штрафовали в 2018 г. на 110 тыс. руб. и за неисполнение предписания в 2019 г. – ещё на 200 тыс. руб..

В 2019 г. птицефабрика оказалась в эпицентре скандала как раз из-за неприятного запаха. Информация об этом прозвучала даже на совещании по нацпроектам, которое провёл 27 октября 2019 г. в Тюмени Николай Цуканов, занимавший пост полпреда президента в УрФО.