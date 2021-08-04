Минфин России не планирует вводить налог на мясо

Минфин России не планирует введение налога на мясо, сообщает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что подобного рода поправки в налоговое законодательство не готовятся, да и сам вопрос не обсуждался и не рассматривался ни в каком виде.

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что введенное в некоторых странах правило учета углеродного следа в будущем может распространиться на рынок сельского хозяйства.

По его словам, таким образом, в России может появиться налог на мясо.