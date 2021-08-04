05 Августа 2021
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Экономика В России
продукты, магазины, цены, мясо (2015) | Фото: Накануне.RU

Минфин России не планирует вводить налог на мясо

Минфин России не планирует введение налога на мясо, сообщает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что подобного рода поправки в налоговое законодательство не готовятся, да и сам вопрос не обсуждался и не рассматривался ни в каком виде.

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что введенное в некоторых странах правило учета углеродного следа в будущем может распространиться на рынок сельского хозяйства.

По его словам, таким образом, в России может появиться налог на мясо.

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Теги: налог на мясо, климат, углеродный след, минфин



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Ранее 04.08.2021 16:01 Мск Введение налога на мясо не исключили в России


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