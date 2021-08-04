04 Августа 2021
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вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

ВОЗ предлагает ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвал к мораторию на ревакцинацию от COVID-19 до конца сентября, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

В ВОЗ рассчитывают, что мораторий поможет вакцинировать 10% населения всего мира и отправить препараты от коронавируса в бедные страны.

Напомним, в Москве повторная вакцинация началась в конце июля. Пройти ее рекомендуется через шесть месяцев после первой прививки. Для этого предлагаются вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". В России на данный момент привиты более 35 млн граждан.

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Теги: вакцинация, коронавирус, ревакцинация, мораторий



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