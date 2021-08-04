04 Августа 2021
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Promobot V.4. для туристической индустрии (2021) | Фото: пресс-служба Promobot

Робот компании "Promobot" пригласил на работу уволенных айтишников Xsolla

Компания "Promobot" пригласила уволенных сотрудников Xsolla на собеседование. С приглашением к работникам IT-сферы выступил одноименный робот компании. Механический консультант заявил, что компания хочет поддержать уволенных сотрудников, передает корреспондент Накануне.RU.

"В свете последних событий мы хотим вас поддержать. Мы ни в коем случае никого не осуждаем, это не наше дело, но мы как пермская компания не можем остаться в стороне. Мы будем рады представителям всех ИТ профессий!" - заявил робот.

Он также добавил, что "Promobot" - крупнейший производитель роботов в Европе. У компании много интересных задач и крутых проектов, для которых пригодятся профессионалы разных направлений ИТ-отрасли

Ранее в Twitter появилось письмо гендиректора и основателя IT-компании Xsolla Александра Агапитова, в котором он сообщил о массовом увольнении "невовлеченных и малопродуктивных" сотрудников.

Некоторые пользователи интернета отметили пассивно-агрессивный стиль письма

"Для вас это может быть шоком, но я искреннее верю, иксолла не для вас. Так что все, что не делается, все к лучшему. Команда заботы организации организовали партнерство с семью ведущими HR-агентствами и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать больше а работать меньше", — пишет глава компании.

К письму прилагается список уволенных сотрудников, однако он не вошел в пост в Twitter.

Xsolla, Александр Агапитов(2021)|Фото: Twitter / пользователь @kuzya_epta (MK)

Под сокращение попало порядка 150 человек из пермского отделения компании, а также работники из других подразделений, в том числе в США.

На ситуацию уже отреагировал депутат Госдумы Игорь Сапко. В соцсетях политик сообщил, что в ситуации следует разобраться.

"Порядка 150 сотрудников пермского филиала IT-компании с иностранным участием, по предварительной информации, были автоматически уволены директором посредством одной из соц.сетей. Мотивировка весьма странная: за низкую активность в рабочих чатах и почте. Чтобы разобраться более детально в сложившейся ситуации направил запросы в Роструд и ФНС", - заявил политик.

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Теги: Promobot, Xsolla, увольнение, сокращение, IT-сфера, робот



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