Партия Дела идет в народное собрание Ингушетии: в избирком подано 1266 подписей

"Народ Ингушетии ожидает самых ярких выборов за всю политическую историю республики", – считает кандидат в депутаты от Партии Дела, юрист и правозащитник Идрис Абадиев.

Впервые для Ингушетии новая, и к тому же, независимая партия получила шанс пройти на выборы в народное собрание. Сегодня, 4 августа, реготделение Партии Дела представило в избирком документы для регистрации списка кандидатов для участия в выборах 19 сентября в Республике Ингушетия. В поддержку 41 кандидата было передано максимально допустимое количество подписей. Они были собраны не только в кратчайшие сроки – за 11 дней, но и в экстремальных условиях.

"Нашими партийцами было собрано 1957 подписей за кратчайший срок. Из них были отобраны 1266 самых качественных. Партию Дела наши политические оппоненты боятся, именно этим вызван акт политического бандитизма — нападение на наших сотрудников. Мы продолжим борьбу на выборах, а по факту всех неправовых действий в отношении нашей партии и кандидатов, будет дана правовая оценка. Заявления в Следственный комитет по факту нападения и угроз нашим сотрудникам уже поданы", — заявил секретарь Федерального совета Партии Дела Алексей Лапушкин.

Он также отметил, что собрать за такой короткий срок подписи получилось только благодаря высокой поддержке Партии Дела жителями Ингушетии, а все бандитские действия со стороны оппонентов вызваны страхом.

Предвыборная кампания в Ингушетии с самого начала была нагромождена административными барьерами, угрозами и даже физическими расправами. Представили Партии Дела были готовы к различным эксцессам и при подаче документов, но, по их словам, сегодня все прошло в рамках законодательства.

"Честно говоря, мы ожидали, что провокации произойдут и сегодня. По нашу душу были вызваны сотрудники полиции, но они не вмешивались в процесс и неприятностей не случилось", — отметил Абадиев.

И это при том, что с пресекательным барьером партийцы встречались практически на каждом этапе. Партия Дела дважды жаловалась в ЦИК РФ на республиканский избирком, который не опубликовал программу для электронной подачи документов и не утвердил образец подписного листа.

После того как 26 июля сотрудники федерального аппарата Партии Дела в Назрани подверглись нападению неизвестных лиц в масках и были избиты, секретарь Федерального Совета Партии Дела Алексей Лапушкин направил официальное письмо на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В обращении Лапушкин потребовал от глав силовых ведомств обеспечить правопорядок в республике во время избирательной кампании.

Процессуальное решение о регистрации списка кандидатов от Партии Дела в народное собрание Ингушетии будет принято в течение 10 дней. В случае отказа в регистрации Партия Дела будет обжаловать решение в судебном порядке.