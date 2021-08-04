04 Августа 2021
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Спорт В России За рубежом
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Ding Xu / XinHua / globallookpress.com

"Липкий страх": тренер олимпийских чемпионок рассказала о переживаниях из-за тестов на коронавирус

Татьяна Данченко, тренер олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, поделилась эмоциями от соревнований и победы своих подопечных на Олимпиаде.

По словам тренера, спортсменам приходится жить в очень нервозной обстановке: "Последние месяцы были очень тяжелыми. Из-за ковидных протоколов, невозможности выйти с тренировочной базы, акклиматизации. Сегодня утром была в состоянии липкого страха по поводу результатов ПЦР-тестов. Ведь когда находишься в шаге от золотой медали, переживаешь из-за этого тоже. А в итоге сегодня была заминка с музыкой. Ну как так? Психологическое напряжение копилось, но сейчас мы выдохнули".

Россиянки не в первый раз становятся чемпионками в этом виде спорта, но от этого победа не менее приятна. "Чувствую счастье и облегчение от того, что нам все удалось, мы прошли через все преграды, странные случайности, неприятности. Абсолютный кайф, эйфория. Я мечтаю стать тренером семикратной Олимпийской чемпионки. Шестикратная теперь есть, пятикратная и четырехкратная тоже. Света Ромашина (шестикратная олимпийская чемпионка – прим. ред.) в таких кондициях, что она любой молодой спортсменке фору даст. И спокойно может еще и в Париже выступить. Подарки ей никто не делает. Это настолько целеустремленная и сознательная спортсменка. 18-летние дрогнули бы при заминке с музыкой, а эти – как бетонные столбы", - цитирует Данченко Telegram-канал Олимпийского комитета России.

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Теги: тренер, олимпиада в токио, синхронное плавание, тест на коронавирус



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