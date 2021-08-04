04 Августа 2021
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Общество Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Аэропорт Челябинска должен до 13 августа снизить цену на телетрапы

Челябинскому аэропорту выдано предписание УФАС с требованием установить экономически обоснованную цену на телетрапы до 13 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-служба антимонопольного органа.

Напомним, антимонопольное дело было возбуждено в июле 2020 г. УФАС установило, что в аэропорту Челябинска стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа является самой высокой из выявленных цен в других аэропортах России. Так, в столице Южного Урала тариф составляет 23 тыс. руб. в час, а в других аэропортах от 2 до 21 тыс. руб. час.

Постановление по делу об административном правонарушении назначено на 31 августа.

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Теги: телетрап, аэропорт Челябинска, УФАС,



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