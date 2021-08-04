В Тюмени в рамках проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" подготовят экскурсоводов

В Тюмени продолжает свою работу социокультурный проект "Гиды 55+. Перезагрузка". Волонтёры старшего возраста запускают цикл пешеходных маршрутов "Пятничные экскурсии". Стартом станет познавательный вояж "Прогулка по Исторической площади", который состоится 6 августа. Сбор – в 11.00 около городской думы (Первомайская, 20). В туристический маршрут войдут сквер Ермака, Благовещенская церковь Пресвятой Богородицы, Гостиный двор, Городская управа, сообщили Накануне.RU в департаменте социальной политики Тюменской области

Участники экскурсии узнают, где располагалась первая площадь областной столицы, когда началось строительство Благовещенской церкви, что изначально располагалось на территории Тюменского государственного института культуры. Организаторы приглашают всех желающих тюменцев 55+ присоединиться к путешествию по лучшему городу Земли. А также напоминают, что в связи с пандемией действуют определенные ограничения. Экскурсантам необходимо будет взять с собой защитные маски и перчатки.

"Новый цикл экскурсионных походов приоткроет нам завесу тайны происхождения Тюмени, с чего она началась и что она представляет собой сейчас. Экскурсия – возможность стать ещё ближе к родному городу, расширить свои знания о городе Сибири и провести время в веселой компании энергичных гидов и любознательных слушателей", - комментирует предстоящее событие координатор проекта.

Кроме того, в рамках проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" тюменцам старшего возраста предоставляется уникальный шанс получить новую "профессию" –экскурсовод. Кураторы туристической инициативы набирают добровольцев для реализации образовательного процесса. Четырехмесячный обучающий курс включает в себя культурологию, краеведение, ораторское искусство, экскурсионное и историко-архивное дело, иностранный язык и другие направления. В процессе реализации проекта планируется создание мобильной "Квест-студии", где будут представлены интерактивные познавательно-игровые квесты с погружением в историческую эпоху.

Особенностью осуществления проекта в период пандемии является удобство и доступность. Даже в условиях ограничений всегда будет возможность, не выходя из дома, познакомиться с медиатекой онлайн-экскурсий, которая будет транслироваться на интернет-портале "Старшее поколение", или получить массу положительных эмоций от просмотра 3D-панорам города в формате VR-360 через очки виртуальной реальности с участием продвинутых гидов.