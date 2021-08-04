Введение налога на мясо не исключили в России

Введенное в некоторых странах правило учета углеродного следа в будущем может распространиться на рынок сельского хозяйства, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, таким образом, в России может появиться налог на мясо.

"Нам казалось, что углеродный налог – это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. По мере того, как температура будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2", – цитирует Пескова ТАСС.

Он не исключил, что такая мера может коснуться сельского хозяйства. "Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо", - сказал Песков.

Спецпредставитель президента отметил, что климатическая повестка может стать стимулом для развития новых технологий в сфере животноводства.