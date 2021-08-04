После аномальных ливней этого лета Минстрой задумался о модернизации канализации в России

Минстрой России задумался над модернизацией ливневых канализаций и стоков, которые не выдержали мощных дождей этого лета, прошедших практически во всех регионах страны.

"Когда за один день выпадает осадков, как за два месяца, никакие проектные решения не помогут. К сожалению, стихия есть стихия. Какие-то механизмы мы отработаем в этой части, вопрос количества таких [ливневых канализаций], погонных метров ливневых канализаций", - сказал журналистам министр строительства Ирек Файзуллин.

Сейчас нормативная база не позволяет строить ливнеприемники такого диаметра, который бы мог справиться с аномальными ливнями. Также министр напомнил городским администрациям, что стоки надо поддерживать в чистоте, передает ТАСС.