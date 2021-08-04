В Челябинской области в этом году отремонтируют 800 километров дорог

В Челябинской области почти в три раза увеличились объемы дорожного строительства. В этом году в регионе будет отремонтировано 800 километров автодорог, размер дорожного фонда составит 19,9 млрд рублей. Вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры обсуждались на совещании губернатора Алексея Текслера со своими заместителями и специалистами миндортранса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"С прошлого года в Челябинской области ведется беспрецедентное по масштабам дорожное строительство. Работаем по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», по программам «Стимул» и «Комплексное развитие сельских территорий». Не забываем и муниципалитеты. Из общего объема дорожного фонда – в этом году это 19,9 млрд рублей - 44% - это субсидии муниципалитетам на ремонт и содержание дорог. Наша задача на этот сезон – привести в нормативное состояние 800 км автодорог. Напомню, для сравнения в 2018 году этот объем был 271 км - практически в три раза мы нарастили объемы дорожных работ", - отметил на совещании Алексей Текслер.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев рассказал, что основным локомотивом развития дорожной сети региона является национальный проект "Безопасные качественные дороги".

"С начала реализации национального проекта в Челябинской области приведено в нормативное состояние 488 км автодорог, построено шесть автоматических пунктов весогабаритного контроля, на 40% сокращено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, общий объем финансирования мероприятий проекта за 2019-2020 год составил более 8,5 млрд. рублей. В текущем году перед дорожными строителями стоят не менее амбициозные задачи, в плане работ по национальному проекту 328,167 км дорожного покрытия", - сообщил он.

По реализации нацпроекта Челябинская область находится в "зеленой зоне". Освоение составляет более 53%. Этот показатель выше среднего уровня по России. Алексей Текслер поручил отслеживать сроки и качество ремонтных работ.

"Необходимо постоянно следить за сроками и качеством выполнения дорожных работ подрядными организациями, делать это на местах. Вопрос качества принципиальный, этому надо уделять внимание. Для людей это чувствительная тема. В этих вопросах не должно быть формализма, выезжайте на места ремонтов, держите постоянную связь с главами территорий. Вы знаете, я и сам постоянно выезжаю в муниципалитеты и обращаю внимание на состояние и ремонт дорог. Эту работу в ближайшее время планирую продолжить", - отметил глава региона.

Алексей Нечаев сообщил, что при производстве дорожных работ осуществляется строительный контроль и технический надзор. После проведения работ - лабораторный контроль и диагностика.

"Контроль качества осуществляется во время всего технологического цикла начиная от контроля применяемых материалов и заканчивая соблюдением технологии производства работ в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза. В случае выявления несоответствий, производится остановка работ и подрядной организацией недостатки устраняются за свой счет", - подчеркнул министр.

В настоящий момент в регионе реализуется ряд крупных объектов. В Челябинске продолжаются масштабные работы по реконструкции Ленинградского моста. Стоимость объекта составит более 1 млрд рублей. Работы идут с опережением графика.

"Срок сдачи этого моста — осень 2022 года, но движение мы планируем запустить уже к июлю того же года, чтобы максимально уменьшить дискомфорт граждан. По проекту срок строительства оставляет 27 месяцев, но, учитывая значимость, было принято решение сократить его до 23 месяцев", - ранее рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

В Магнитогорске идет ремонт путепровода на улице 9 Мая, а также строительство и реконструкция уличной дорожной сети в целях интеграции парка "Притяжение" в общественное пространство. На прошлой неделе глава города Сергей Бердников проинспектировал дорожные работы по улице Оренбургской - от Санаторной до перекрестка Советской и Советской Армии. Здесь появится широкополосная дорога.

"Строительство данной новой дороги очень значимо для города, ведь она не только разгрузит существующие трассы, но и создаст дополнительные удобства и комфорт как для автомобилистов, так и для пешеходов. Кроме того, продолжается строительство парка "Притяжение", поэтому эта дорога, поможет сделать более удобным подъезд к новой территории", - подчеркнул он.

В рамках реконструкции также будет сделан большой комфортный пешеходный переход и смонтировано освещение. Сейчас на участке работает сразу несколько подрядчиков, чтобы ускорить процесс.

На совещании Алексей Текслер поручил миндортрансу продолжить работу по заключению досрочных контрактов с подрядчиками на ремонт и строительство дорог. По словам министра, на 2022 год уже законтрактовано 78% объектов дорожного строительства, и сейчас продолжается активная работа по досрочному заключению контрактов на 2023 год.

Также на совещании рассматривался вопрос транспортной инфраструктуры. В регионе идет масштабная транспортная реформа, в крупных городах обновляют общественный транспорт. Как рассказал Алексей Нечаев, в 2021 году за счет бюджетных средств всех уровней планируется обновление 224 единицы транспорта. Для Челябинска будет приобретение 30 трамвайных вагонов и 150 автобусов, для Магнитогорска – 19 трамваев, для Златоуста – девять автобусов и пять трамваев, для Миасса – четыре троллейбуса (также городу безвозмездно переданы Правительством Москвы 10 троллейбусов), для Троицкого района – шесть автобусов, для Уйского – один автобус.

"Мы с вами понимаем и знаем, что во многих городах это острая тема, где-то общественный транспорт отстал в своем развитии на десятилетия, что недопустимо, и в настоящий момент мы начали транспортную реформу, в первую очередь в наших крупных городах. Начинаем массированно обновлять подвижной состав с упором на экологичность транспорта. Для Челябинска в этом году будет приобретено 30 трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе по нацпроекту "Чистый воздух". Также со следующего года начинаем полностью обновлять троллейбусную инфраструктуру", - отметил Алексей Текслер.

В планах в ближайшие годы обновить более 500 единиц общественного транспорта, в том числе планируется приобретение порядка 200 троллейбусов для Челябинска.