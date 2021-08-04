Игорь Минтусов: Нравственность в политике – это честный подсчет голосов

Президент европейской ассоциации политических консультантов считает, что сегодня подсчетом голосов на выборах занимаются коррумпированные чиновники.

Сегодня в эфире радиостанции «Комсомольская правда» эксперты обсудили проблемы выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание Петербурга.

Эксперты пришли к выводу, что современным политикаv не хватает нравственности в различных ее формах. При этом, по словам Игоря Минтусова, понятие нравственности слишком расплывчато, да и в этом году не приходиться на нее рассчитывать.

«Сегодня подсчетом голосов занимаются коррумпированные чиновники. Их интересуют собственные места, а не все остальное. Надо понимать, что нравственность в политике – это прежде всего, сегодня, честный подсчет голосов на выборах. Политики должны понимать, что победить могут только достойные», - Игорь Минтусов, президент Европейской ассоциации политических консультантов.

Также эксперт подчеркнул, что выборы еще даже не начались, а доверия к ним уже нет. Это происходит и за счет того, что в этом году выборы будут проходить в течении трех дней.