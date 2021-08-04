"Прощай надежда на повышение доходов населения" – Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска снова критикует политику Центрального банка России. Он выступает против ужесточения денежно-кредитной политики.

"Наивно считать, что Центробанк своими действиями на нашем крошечном финансовом рынке (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию. Этого он точно не добьется. А чего он добьется – это возврата к стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал. Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности – в общем, все, что написано в программе правительства, вряд ли удастся осуществить", - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он считает, что отсутствие возможности кредитования обернется для предприятия отказом от создания новой продукции и экспортных контрактов из-за высокой стоимости рабочего капитала.