Экстренно севший в Перми из-за отказа двигателя Ан-12 приписан к Сибирскому НИИ авиации

Борт Ан-12М, выполнявший рейс XAV-9298 по маршруту Иваново – Нижневартовск и экстренно приземлившийся в Перми, принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени Чаплыгина, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, командир воздушного судна принял решение о посадке из-за отказа первого двигателя. Руководителем полётов аэропорта объявлена тревога, к месту посадки направлена аварийно-спасательная команда.

Посадка в "Большом Савино" прошла в штатном режиме в 15.02, после чего объявлен отбой тревоги. На борту находились восемь членов экипажа. Пострадавших нет. На место выехала следственно-оперативная группа. Прокуратура начала проверку.