04 Августа 2021
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Происшествия Пермский край
Экстренная посадка, Ан-12, Пермь (2021) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Экстренно севший в Перми из-за отказа двигателя Ан-12 приписан к Сибирскому НИИ авиации

Борт Ан-12М, выполнявший рейс XAV-9298 по маршруту Иваново – Нижневартовск и экстренно приземлившийся в Перми, принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации имени Чаплыгина, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, командир воздушного судна принял решение о посадке из-за отказа первого двигателя. Руководителем полётов аэропорта объявлена тревога, к месту посадки направлена аварийно-спасательная команда.

Посадка в "Большом Савино" прошла в штатном режиме в 15.02, после чего объявлен отбой тревоги. На борту находились восемь членов экипажа. Пострадавших нет. На место выехала следственно-оперативная группа. Прокуратура начала проверку.

Экстренная посадка, Ан-12, Пермь(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

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Теги: Ан-12, самолёт, аварийная посадка



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.08.2021 14:35 Мск В Перми экстренно приземлился самолёт Ан-12


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