04 Августа 2021
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девочка, беременность (2015) | Фото: myfamilyadvices.com

15-летняя школьница, родившая от 10-летнего мальчика, ждет второго ребенка

Следственный комитет начал проверку из-за второй беременности 15-летней жительницы Железногорска (Красноярский край).

По данным следствия, девушка может быть беременна от также несовершеннолетнего юноши, его сейчас разыскивают.

"По предварительным данным, девушка встречалась с 17-летним жителем Самарской области, в результате чего забеременела. В июле 2021 года несовершеннолетняя обратилась в медицинское учреждение, где в ходе осмотра у нее выявлена беременность. В настоящее время устанавливается местонахождение юноши, с которым девушка вступала в интимную связь", - говорится в сообщении краевого управления СКР.

"7 канал Красноярск " сообщает подробности о девушке. Оказывается, ее самой сейчас нет в городе, а родители, якобы, разводят руками – не могут повлиять на молодую мать.

Девушка, кстати, уже знаменита на всю страну. Благодаря истории первой беременности она попала в ток-шоу Андрея Малахова. Дело в том, что школьница утверждала, что в первый раз (год назад) она забеременела от 10-летнего мальчика. Роды прошли нормально, на свет появилась девочка.

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Теги: школьница, беременность, несовершеннолетние



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