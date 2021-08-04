Обвиняемая в гибели семи постояльцев тюменского дома престарелых частично признала вину

В Тюменском районном суде состоялись слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении 53-летней Ольги Вильямсон, хозяйки дома престарелых, где в январе этого года в пожаре погибли семь пожилых постояльцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Ее обвиняют по четырем статьям УК РФ: незаконное предпринимательство, причинение смерти по неосторожности, уничтожение чужого имущества по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На сегодняшнем заседании было оглашено обвинение, вину Вильямсон частично признала.

Суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения и оставил ее без изменения. Срок содержания под стражей продлен на три месяца с момента поступления уголовного дела в суд, до 23 октября 2021 года. Очередное заседание назначено на 12 августа.

Напомним, по данным следствия, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми погибшими, которые жили у неё в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата была арестована и отправлена в СИЗО.