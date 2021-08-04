04 Августа 2021
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Политика В России
Анатолий Чубайс (2020) | Фото: Накануне.RU

Чубайс предсказал смену мировых элит из-за революции в энергетике

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к смене мировых элит.

По его мнению, сформируется группа лидеров, которые станут новой мировой элитой XXI и, вероятно, XXII веков, пишет РБК.

Чубайс полагает, что российская экономика столкнется с "уникальным" ударом в связи с новой технологической революцией в мире, однако при этом перед страной откроются новые возможности.

Он также считает, что "глобальный энергопереход", в который вступает мировая экономика, сопоставим только с процессами конца XVIII — начала XIX веков. Отличие двух "промышленных революций" заключается в скорости - новый процесс займет всего около 30–50 лет, считает спецпредставитель президента.

Ранее Чубайс в очередной раз озвучил планы на энергетическое будущее России. Спецпредставитель президента рассказал о водородных перспективах – по его мнению, Россия могла бы стать лидером на европейском водородном рынке, а также могла бы использовать газотранспортную инфраструктуру для поставки этого газа в Европу.

"Российский водородный upstream – это национальный проект колоссального масштаба, который мы можем и должны развернуть в ближайшие, если не кварталы, то, по крайней мере, годы", – сказал Чубайс, оценив возможные поставки к 2030 году минимум в $20-30 млрд. По сути, он сказал о замене "нефтяной иглы" на "водородную".

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Теги: анатолий чубайс, смена элит, энергетика



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