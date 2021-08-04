04 Августа 2021
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Спорт
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Ding Xu / XinHua / globallookpress.com

Синхронистки завоевали 14-е "золото" России на Олимпиаде в Токио

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

В технической программе наша пара показала результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила 195,9079 балла.

Второе место в этой дисциплине завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499 балла). Бронзовая награда досталась украинкам Марте Федине и Анастасии Савчук (189,4620 балла).

Для Светланы Ромашиной это уже шестая олимпийская золотая награда, что является рекордом в этом виде спорта. Как сообщает Р-Спорт, 31-летняя спортсменка заявила, что Олимпиада в Токио станет для неё последней.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, синхронное плавание, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко



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