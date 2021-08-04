Синхронистки завоевали 14-е "золото" России на Олимпиаде в Токио

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

В технической программе наша пара показала результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила 195,9079 балла.

Второе место в этой дисциплине завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499 балла). Бронзовая награда досталась украинкам Марте Федине и Анастасии Савчук (189,4620 балла).

Ч Е М П И О Н К И 🥇🥇🥇



Великолепное выступление от Ромашиной и Колесниченко. Искусство как оно есть 🤩🤩🤩



Светланы, спасибо вам за такой перфоманс 👏👏👏



📷 Getty Images pic.twitter.com/zrCOzcvqOY — Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021

Для Светланы Ромашиной это уже шестая олимпийская золотая награда, что является рекордом в этом виде спорта. Как сообщает Р-Спорт, 31-летняя спортсменка заявила, что Олимпиада в Токио станет для неё последней.