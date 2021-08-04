Синхронистки завоевали 14-е "золото" России на Олимпиаде в Токио
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио.
В технической программе наша пара показала результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла, сумма составила 195,9079 балла.
Второе место в этой дисциплине завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499 балла). Бронзовая награда досталась украинкам Марте Федине и Анастасии Савчук (189,4620 балла).
Ч Е М П И О Н К И 🥇🥇🥇— Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021
Великолепное выступление от Ромашиной и Колесниченко. Искусство как оно есть 🤩🤩🤩
Светланы, спасибо вам за такой перфоманс 👏👏👏
📷 Getty Images pic.twitter.com/zrCOzcvqOY
Для Светланы Ромашиной это уже шестая олимпийская золотая награда, что является рекордом в этом виде спорта. Как сообщает Р-Спорт, 31-летняя спортсменка заявила, что Олимпиада в Токио станет для неё последней.
АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД ПО ЗОЛОТЫМ МЕДАЛЯМ 🥇🥇🥇🥇🥇🥇— Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021
Ромашина = победа на Олимпиаде. Да вообще на любых соревнованиях 😎😎😎
А еще Светлана – самая титулованная спортсменка в синхронном плавании. Если это не величайший космос, то что вообще? 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/hTniFNXABc