На Юго-Запад: в Екатеринбурге открылась новая серия маршрута "Живые дома Урала"

В Екатеринбурге в честь Дня строителя открылась новая серия некоммерческого туристического маршрута "Живые дома Урала". В этом году он создан "Уральским объединением строителей" в Юго-Западном районе города.

Как сообщили Накануне.RU в УОС, прогуляться по маршруту можно самостоятельно, виртуально или реально, с аудиогидом, из 60-х годов в 80-е годы прошлого столетия. Каждый из кварталов района стал музейной витриной, которая выполнена в экспериментальной манере: будет показана история высотного домостроения Екатеринбурга и примеры построек. А аудиогид расскажет об именах и биографиях конкретных строителей и технологиях возведения жилья.

"Во время самостоятельной пешей экскурсии в Юго-Западный можно посетить 25 объектов, где будет интересно узнать, каким образом огромный торфяник строители превратили один из самых развитых районов города? Как Борис Ельцин смог смонтировать 75-квартирный дом за пять дней? Где, как и за какую зарплату строители возвели самое длинное пятиэтажное здание в Екатеринбурге, первые свердловские девятиэтажки, 12-этажные и 16-этажные дома с применением необычного декора? Мало кто знает, почему для строительства Медгородка использовали взрывчатку и за какие строительные новации наши строители получили золотую медаль на выставке достижений в Москве", - рассказал Денис Снетков из "Уральского объединения строителей".

Стоит отметить, что маршрут "Живые дома Урала" создается уже несколько лет: уникальность проекта в том, что в интерактивных картах на каждом здании отмечены истории и биографии исключительно строителей. В маршрут вошли 150 зданий в шести городах Урала, он попал в Книгу рекордов России как самое длинное путешествие, связанное с историей дореволюционного и современного строительства.

Пройти маршрут по Юго-Западу Екатеринбурга виртуально или реально можно по этой ссылке.