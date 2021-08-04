Минпромторг зафиксировал снижение стоимости некоторых овощей из "борщевого набора"

Минпромторг зафиксировал снижение цен на некоторые сезонные овощи из так называемого "борщевого набора", сообщил зампред Госдумы Алексей Гордеев.

В конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о фиксации некоторого снижения стоимости "борщевого набора". Она также пояснила причину его подорожания несколько недель назад: это происходит в текущем году из-за неурожая прошлого года, а новый урожай еще не подоспел.

В середине лета Гордеев, выступая на встрече, организованной "Единой Россией", сообщил о значительных наценках, которые ставят на овощи торговые сети. "Ресурсов в стране в целом достаточно, растут и темпы уборки. Но рост цен все равно идет. У производителей килограмм картофеля стоит 20 руб., у торговых сетей – 56 руб., наценка – 165%. По моркови наценка 350%, по капусте – 215%. Обосновать такой рост цен, мне кажется, невозможно", - заключает Гордеев. Тогда, кстати, "Единая Россия" давала две недели правительству, чтобы то договорилось с ритейлерами на счет снижения цен на овощи.