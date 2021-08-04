04 Августа 2021
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Политика Челябинская область
барышев андрей викторович депутат гд рф (2017) | Фото: Накануне.ru

Барышев не будет участвовать в выборах в Госдуму по Металлургическому округу

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев объявил о прекращении участия в выборах по Металлургическому одномандатному округу, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, он собрал 19 тыс. 282 подписи для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы, но в подписных листах много брака.

"Поэтому сегодня возможности подать эти подписи на регистрацию у нас нет. Мы честно отработали, собрали, правда на нашей стороне", - подчеркнул он.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Андрей Барышев баллотировался от "Единой России" по Челябинскому одномандатному округу. В этом году он выдвинулся по Металлургическому округу в качестве самовыдвиженца. От "Единой России" в этом округе баллотируется депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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Теги: Андрей барышев, госдума, выборы,



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