Барышев не будет участвовать в выборах в Госдуму по Металлургическому округу

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев объявил о прекращении участия в выборах по Металлургическому одномандатному округу, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, он собрал 19 тыс. 282 подписи для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы, но в подписных листах много брака.

"Поэтому сегодня возможности подать эти подписи на регистрацию у нас нет. Мы честно отработали, собрали, правда на нашей стороне", - подчеркнул он.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Андрей Барышев баллотировался от "Единой России" по Челябинскому одномандатному округу. В этом году он выдвинулся по Металлургическому округу в качестве самовыдвиженца. От "Единой России" в этом округе баллотируется депутат Госдумы Владимир Бурматов.