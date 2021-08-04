04 Августа 2021
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пчела соты (2010) | Фото:zamnoy.com

В Красноярском крае погибли более двухсот пчелиных семей

В Красноярском крае следователи начали проверку из-за массовой гибели пчел, сообщили Накануне.RUв СУ СКР по региону.

По предварительным данным, в Боготольском районе погибли более двухсот пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч пчел.

Действия сельхозпроизводителей оценят на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.

Напомним, в Башкирии в разгар медосбора снова наблюдается массовая гибель пчел. Более 260 проб подмора направлены для исследования в Алтайскую лабораторию ЦНМВЛ в Барнауле. Предположительно, причиной новых фактов массовой гибели пчел в районах республики является обработка полей пестицидами и агрохимикатами со стороны сельхозпредприятий.

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Теги: пчелы, химикаты, массовая гибель пчел



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