В Красноярском крае погибли более двухсот пчелиных семей

В Красноярском крае следователи начали проверку из-за массовой гибели пчел, сообщили Накануне.RUв СУ СКР по региону.

По предварительным данным, в Боготольском районе погибли более двухсот пчелиных семей, в каждой из которых в среднем по 100 тысяч пчел.

Действия сельхозпроизводителей оценят на предмет соблюдения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений.

Напомним, в Башкирии в разгар медосбора снова наблюдается массовая гибель пчел. Более 260 проб подмора направлены для исследования в Алтайскую лабораторию ЦНМВЛ в Барнауле. Предположительно, причиной новых фактов массовой гибели пчел в районах республики является обработка полей пестицидами и агрохимикатами со стороны сельхозпредприятий.