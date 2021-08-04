04 Августа 2021
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Происшествия Пермский край
самолёт ан-12 ввс (2016) | Фото: Накануне.ru

В Перми экстренно приземлился самолёт Ан-12

В пермском аэропорту "Большое Савино" приземлился самолёт Ан-12, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Один из двигателей самолёта оказался неисправен. Погибших и пострадавших нет. Борт приземлился в аэропорту "Большое Савино" в штатном режиме", - предполагает Telegram-канал "112".

По данным источника "Интерфакса", посадка прошла штатно. На борту был только экипаж – восемь человек. Борт перевозил груз общей массой более 8 т. Другой информированный источник агентства в авиаотрасли уточнил, что во время посадки самолёт не получил каких-либо повреждений, пострадавших нет. Борт направлялся из Иваново в Нижневартовск (Югра).

К моменту публикации получить комментарий в пресс-службе аэрогавани не удалось.

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Теги: Ан-12, самолёт, аварийная посадка



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