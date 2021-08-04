"Ящики – это наше лицо, оно не должно быть расцарапанным или потрепанным" - Памфилова

Центральная избирательная комиссия сегодня распределила между рядом регионов более 326 млн руб.

Большая часть – 244,2 млн руб. – выделили регионам с труднодоступными районами для оплаты авиации: там будут на самолетах и вертолетах добираться до отдаленных населенных пунктов и кочевников.

"Мы эти деньги не распределяли во время распределения основной суммы, попросили регионы обосновать эти суммы, предоставить контракты с авиакомпаниями. Это на организацию полетов только. Остатки должны быть возвращены в федеральный бюджет", - пояснил первый зампред ЦИКа Николай Булаев.

Еще 27 комиссий субъектов получат 82,4 млн руб. на замену и приобретение технологического оборудования. "У нас не останется поломанных ящиков и кабине. Ящики – это наше лицо, оно не должно быть расцарапанным или потрепанным. Ящики должны быть достойны своих избирателей", - заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.