04 Августа 2021
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выборы, избиратель, бюллетень, урна (2003) | Фото: Накануне.ru

"Ящики – это наше лицо, оно не должно быть расцарапанным или потрепанным" - Памфилова

Центральная избирательная комиссия сегодня распределила между рядом регионов более 326 млн руб.

Большая часть – 244,2 млн руб. – выделили регионам с труднодоступными районами для оплаты авиации: там будут на самолетах и вертолетах добираться до отдаленных населенных пунктов и кочевников.

"Мы эти деньги не распределяли во время распределения основной суммы, попросили регионы обосновать эти суммы, предоставить контракты с авиакомпаниями. Это на организацию полетов только. Остатки должны быть возвращены в федеральный бюджет", - пояснил первый зампред ЦИКа Николай Булаев.

Еще 27 комиссий субъектов получат 82,4 млн руб. на замену и приобретение технологического оборудования. "У нас не останется поломанных ящиков и кабине. Ящики – это наше лицо, оно не должно быть расцарапанным или потрепанным. Ящики должны быть достойны своих избирателей", - заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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Теги: цик, выборы в госдуму, оборудование, элла памфилова



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