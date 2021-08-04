04 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

345 ударов: уралец убил своего приятеля из-за громкой музыки

На Среднем Урале перед судом предстанет мужчина, который из-за громко включенной музыки жестоко избил знакомого. В результате последний умер.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все произошло в мае этого года в селе Малая Лая Пригородного района. 63-летний уралец выпивал дома у своего приятеля. Мужчина попросил хозяина квартиры сделать звук играющей музыки потише, но тот вместо этого лишь прибавил громкость.

Тогда гость вышел из себя и нанес знакомому не менее 345 ударов руками и ногами. От полученных травм жертва расправы скончалась на месте происшествия.

Как отметили в прокуратуре, свердловчанин полностью признал свою вину. Сейчас его уголовное дело направлено в Пригородный районный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги: убийство, музыка, суд



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