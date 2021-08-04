04 Августа 2021
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Грязь в Черном море в Анапе. (2021) | Фото: Юра Озаровский

"Деток купают в гнили!": на анапских пляжах новая напасть

После нашествия кусачих божьих коровок в прошлом месяце анапские пляжи снова страдают, но теперь от новой напасти: гниющих водорослей. Правда, проблема, как говорят местные жители и городские власти, не нова: это природное явление повторяется из года в год.
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Пользователи сети снимают пляжи и бьют тревогу: смрад, гнилые массы и черная вода не отпугивают часть отдыхающих. "Некоторые даже деток купают в гнили!" – возмущается один из авторов жутковатых кадров. Он рассказывает, что кое-где пляжи пытаются чистить, но нет никакой гарантии, что, оплатив проживание в дорогом отеле, туристы не столкнутся с зелеными массами на пляже – многие гостиницы парируют, мол, за море они не в ответе.

"Ежедневно, несколько раз в день пляжи убираются, конечно. Это ежегодная история, она бывает всегда, есть на это объективные причины. Очистка акватории и прилегающей береговой полосы — это зона ответственности водопользователя", - цитирует издание "Подъем" представителя администрации Анапы. В мэрии, впрочем, добавили, что арендаторы пляжей обязаны за ними следить, иначе их ждет административная ответственность.

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Теги: анапа, пляж, водоросли



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