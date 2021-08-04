04 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге задержаны вымогатели, искавшие жертв на сайтах знакомств

В Екатеринбурге устанавливают пострадавших от банды вымогателей. Своих жертв преступники находили на сайтах знакомств.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в группу, действовавшую в уральской столице с 2016 года, входили несколько человек. Трое из них уже задержаны.

"Используя несколько сайтов знакомств, они через вовлеченных в преступную деятельность несовершеннолетних знакомились с мужчинами. Затем приглашали их в квартиру дома по улице Прибалтийская, где избивали потерпевших и путем шантажа и угроз вымогали у них деньги", - рассказали в СКР.

Всем, кто пострадал от возможных преступных действий подозреваемых, необходимо обратиться в дежурную часть ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области по телефону: 8 (343) 297-55-55. Как заверили в следствии, конфиденциальность гарантируется.

Подозреваемые в вымогательстве денег у граждан в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного Главка полиции Валерий Горелых, подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области.

"В настоящее время сыщики осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела и устанавливают иных возможных сообщников фигурантов", - добавил полковник Горелых.

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Теги: вымогатели, банда, Екатеринбург



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