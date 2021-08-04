В Златоусте сотрудник железнодорожного предприятия подозревается в мошенничестве с контрактами

В Златоусте руководитель одного из подразделений железнодорожного предприятия подозревается в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Установлено, что подозреваемый заключил на первый квартал прошедшего года два договора по уборке снега с прилагающей к предприятию территории. Однако работы по уборке снега не выполнялись, а деньги руководитель присваивал.

Ущерб составил почти 160 тыс. руб.