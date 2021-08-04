Отели в Краснодарском крае начали снижать цены из-за уменьшения загрузки в августе

Отели в Краснодарском крае начали снижать цены из-за падения загрузки в августе, оно связано с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По оценкам туроператоров, недозагрузка отелей в в августе составляет 20-25%. Отельеры из-за этого уже снизили цены на 10-20%, заявила Тюрина, многие вводят спецпредложения. Однако скидки не помогают, так как причина падения спроса была не финансовой.

Туроператоры ожидают падения потока в августе не менее чем на 30%, а в сентябре – на 50% к 2019 году.

Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 млн туристов, пишет "Интерфакс".

Напомним, изначально власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа. Туроператоры заявили, что это может означать конец туристического сезона, поскольку туристы просто не успеют привиться. Роспотребнадзор и Ростуризм попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изменить правила. Ростуризм предложил пускать в отели не только с сертификатом, но и с отрицательным тестом на коронавирус. В Роспотребнадзоре рекомендовали разрешить заселять в отели не только вакцинированных, но и переболевших. Власти пошли на эту уступку.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил принимать на курорты туристов, которые готовы пройти вакцинацию по прибытии в регион. Путешественники должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест и сделать прививку в течение трех дней.