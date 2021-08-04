04 Августа 2021
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Происшествия Москва
Ремонт дороги (2020) | Фото: Накануне.RU

Причиной аварии с автобусом и "КамАЗом" на Боровском шоссе в Москве могли стать небезопасные дорожные работы

В департаменте транспорта столичной мэрии сообщили подробности аварии с "КамАЗом" и рейсовым автобусом на Боровском шоссе.

"Предварительно: одна из причин ДТП на Боровском шоссе — необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Точную причину установит полиция", - говорится в сообщении пресс-службы дептранса столицы.

Там же сообщили, что водитель попавшего в аварию автобуса №750 имеет 30-летний стаж работы, в парке Мосгортранса он работает уже 11 лет, перед сменой проходил медосмотр.

Ранее сообщалось, что автобус въехал в грузовик.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина. Один человек в тяжелом состоянии был госпитализирован на вертолете.

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Теги: дтп, камаз, автобус, пострадавшие, дорожные работы



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