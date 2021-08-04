На помощь ямальским медикам прибыло 70 медработников из других регионов

На помощь ямальским медработникам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией из других регионов прибыли 30 врачей и 40 медсестер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

В их числе инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, терапевты и пульмонологи. Медработники трудятся в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском. Практика привлечения специалистов из других субъектов применялась в первые две волны COVID-19.

Первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова поблагодарила врачей, которые откликнулись на призыв о помощи и сообщила, что для них создаются все условия, они обеспечены всем необходимым.

С начала пандемии зафиксировано 44 154 случая коронавируса. Из них 41 946 человек выздоровело, 492 умерло.