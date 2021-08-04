04 Августа 2021
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Экономика В России
бывшие здания Уральского таможенного управления, Госнаркоконтроля, ремонт (2013) | Фото: Накануне.RU

С 2022 года в России будут ремонтировать 1500 школ ежегодно – министр просвещения

Начиная с 2022 года в России будет ежегодно ремонтироваться 1500 школ. Такие темпы позволят за пять лет отремонтировать 7211 зданий, нуждающихся в ремонте, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

По словам Кравцова, министерство будет помогать регионам с проектно-сметной документацией, чтобы успеть выполнить поручение президента в срок.

Ранее Кравцов говорил, что капитального ремонта на сегодня требуют 6700 школьных зданий или каждое десятое школьное здание в стране.

Напомним, на совещании с членами правительства Владимир Путин в конце июня возмутился: "У нас 39 600 школ, они пользуются зданиями – их всего 67 500, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента – находятся в аварийном состоянии. Что недопустимо! Эта программа должная быть подготовлена правительством до конца года с выделением необходимого финансирования".

Между тем, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко недавно сообщил журналистам, что в восьми регионах страны есть школы, где нет ни воды, ни центрального отопления. При этом возможность обеспечить эти заведения необходимой инфраструктурой есть.

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Теги: ремонт, школа, аварийное состояние, сергей кравцов, министерство просвещения



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