Семьям погибших на химзаводе под Ростовом выплатят по одному миллиону рублей

Семьям погибших при аварии на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области будет выплачено по 1 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, скончались все семеро пострадавших при аварии на комбинате "Каменский" в Каменске-Шахтинском. 29 июля на предприятии, где производятся, в том числе боеприпасы, произошел пожар. У семерых рабочих был диагностирован химический ожог 100% тела.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По данным Минпромторга России, которому принадлежит завод, технологическая операция не предполагала нахождения людей в цеху.

В Каменск-Шахтинском объявили 4 августа днем траура.