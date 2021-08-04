04 Августа 2021
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траур приспущеный флаг (2007) | Фото: www.itar-tass.com

Семьям погибших на химзаводе под Ростовом выплатят по одному миллиону рублей

Семьям погибших при аварии на химкомбинате "Каменский" в Ростовской области будет выплачено по 1 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, скончались все семеро пострадавших при аварии на комбинате "Каменский" в Каменске-Шахтинском. 29 июля на предприятии, где производятся, в том числе боеприпасы, произошел пожар. У семерых рабочих был диагностирован химический ожог 100% тела.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По данным Минпромторга России, которому принадлежит завод, технологическая операция не предполагала нахождения людей в цеху.

В Каменск-Шахтинском объявили 4 августа днем траура.

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Теги: химзавод, пожар, ростовская область



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