04 Августа 2021
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Общество Свердловская область
больница, Латвия, Прибалтика, койка (2016) | Фото: www.gorod.lv

Оперштаб: В свердловских больницах сохраняется резерв коек, несмотря на увеличение covid-зараженных

В Свердловской области сохраняется резерв свободных covid-коек в размере 1,5 тыс. штук. Об этом Накануне.RU рассказали в оперативном штабе по региону. Таким образом, даже при увеличении числа зараженных коронавирусом свердловчан, область сможет предоставить места больным в местных медучреждениях.

Напомним, что до 2 августа на Среднем Урале пять дней подряд фиксировался антирекорд по суточному числу заболевших COVID-19. Только за месяц в регионе прибавилось 14 тыс. 346 зараженных. Если 4 июня в тяжелом состоянии находилось 555 человек, а в состоянии средней степени тяжести - 3 тыс. 211, то сегодня их число увеличилось до 837 и 7 тыс. 41 человека соответственно.

При этом, увеличилось и число ежесуточно выздоравливающих и позже выписываемых свердловчан. 4 июля регистрировалось 294 случая, а сегодня их количество выросло до 467. Таким образом, за месяц от болезни в регионе оправилось 13 тыс. 22 человека, но и скончалось 543 зараженных. Среди последних: депутат екатеринбургской городской думы Галина Арбузова, судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Антон Белых, преподаватель факультета журналистики в УрФУ и редактор студенческого телевидения Елена Лозовская и Основатель торговой сети "Купец", уральский бизнесмен Олег Хан.

Помимо этого на 41 году жизни скончался замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области Евгений Швейковский. Родные утверждают, что причиной могла стать недавняя вакцинация от коронавируса. Госслужащий вакцинировался 12 июля. После этого он заболел, однако "скорая", которую вызвали родные, не приехала на вызов.

При этом вице-губернатор Свердловской области Павел Креков вчера заявил, что в регионе не зафиксировано смертей детей от коронавируса или его последствий.

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Теги: коронавирус, зараженные, койки, резерв



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