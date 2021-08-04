04 Августа 2021
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Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

В Первоуральске без вести пропал 17-летний студент

Полиция Первоуральска разыскивает пропавшего без вести молодого человека.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, 3 августа в дежурную часть отдела полиции с заявлением о розыске 17-летнего Данила Н., студента местного училища, обратилась его мать. Женщина пояснила силовикам, что 29 июля около 17 часов сын ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Как выяснили полицейские, ранее парень из дома не уходил, однако состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних. Сейчас тщательно проверяются торгово-развлекательные центры, кинотеатры, заброшенные здания и сооружения. Кроме этого стражи порядка прочесывают подвалы, чердаки и подъезды Первоуральска, а также ближайшие населенные пункты.

Полиция Первоуральска разыскивает пропавшего без вести 17-летнего подростка(2021)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Приметы разыскиваемого: рост 188 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые. Был одет: поло бежевое (рисунки в виде пальм), кофта серого цвета, спортивные штаны черного цвета и темно-синие кроссовки.

Всех, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения студента, полиция просит проинформировать ОВД в Первоуральске: 8 (3439) 64-82-21, либо позвонить по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.

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Теги: студент, полиция, розыск, Первоуральск



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