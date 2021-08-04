04 Августа 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

УФАС нашло нарушения в закупке на ремонт водопровода в южноуральском городе, где жители жаловались на проблемы с водой

Челябинское УФАС установило нарушения при заключении контракта на капремонт водопровода в поселке Локомотивный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в июне жители Локомотивного через соцсети обратились к губернатору с жалобами на проблемы с водоснабжением в поселке. По их словам, из-за коммунальной аварии водоснабжение сначала было ограничено, а через некоторое время полностью приостановлено. В администрации Локомотивного городского округа рассказали, что ограничение водоснабжения было введено из-за аварийной ситуации на водоводе и снижения запасов воды.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было принято оперативное решение о замене аварийных участков трубы общей протяженностью 5,2 км. Средства были выделены из областного бюджета. На сегодняшний день все работы по замене проблемного участка завершены.

В УФАС считают, что у администрации городского округа нарушила законодательство, выбрав в качестве способа закупки заключение контракта с единственным поставщиком в связи с чрезвычайной ситуацией. Цена контракта составила 61 млн руб.

В ведомстве отметили, что аварийные ситуации на водоводе к моменту заключения контракта были устранены. Поэтому заказчик должен был выбрать подрядчика конкурентным способом закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.

"В действиях виновного должностного лица усматриваются признаки состава административного правонарушения. Указанная в обращении информация об обосновании цены контракта и его исполнения будет передана в Главное контрольное управление Челябинской области. Также указанные действия рассматриваются на предмет признаков нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции", - отметили в УФАС.

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Теги: водопровод, вода, Локомотивный, УФАС, нарушения,



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