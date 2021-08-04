04 Августа 2021
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Происшествия Москва
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

ДТП с "КамАЗом" и автобусом в Москве: восемь пострадавших, в том числе беременная женщина

На Боровском шоссе в Москве произошла серьезная авария: столкнулись "КамАЗ" и рейсовый автобус №750 (Внуково-Саларьево). По предварительным данным, автобус врезался в грузовик.

Пострадали восемь человек, один находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют вертолетом. Сообщается, что среди пострадавших есть беременная женщина.

По данным АГН "Москва", сейчас движение в районе аварии затруднено, перекрыты две полосы движения.

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Теги: дтп, камаз, автобус, пострадавшие



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