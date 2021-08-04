ДТП с "КамАЗом" и автобусом в Москве: восемь пострадавших, в том числе беременная женщина

На Боровском шоссе в Москве произошла серьезная авария: столкнулись "КамАЗ" и рейсовый автобус №750 (Внуково-Саларьево). По предварительным данным, автобус врезался в грузовик.

Пострадали восемь человек, один находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют вертолетом. Сообщается, что среди пострадавших есть беременная женщина.

По данным АГН "Москва", сейчас движение в районе аварии затруднено, перекрыты две полосы движения.